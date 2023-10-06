الهلال يتطلع لاستعادة صدارته بنقاط الأخدود

يحل الهلال ضيفاً ثقيلاً يوم السبت على الأخدود، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه الهلال، يدرك أن المباراة لن تخلو من صعوبة، وأنه مطالب بالفوز للتمسك بالصدارة.
ويدخل الهلال المباراة منتشيا بفوز عريض على نساجي مادزندران الإيراني بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أسيا ليتصدر مجموعته بعد لقاء سجل خلالها النجم البرازيلي نيمار هدفه الأول على صعيد القارية الآسيوية.
ويتطلع الأخدود لتحقيق فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم، لتحسين مركزه الرابع عشر على لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.
وحقق الهلال الفوز في أول مواجهةٍ له أمام فريقٍ صاعد للمرة الأولى لدوري المحترفين ضد 20 فريقاً مُختلفاً، ولم يتعثر مُطلقاً أمام هذه الفرق في أول مواجهة.
وتقام أيضا يوم السبت، مواجهتا الخليج والرائد، والوحدة والفيحاء.
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