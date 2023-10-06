غوارديولا: لقد عاد أرسنال وسينافس على اللقب من جديد

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل اللقب، يوم الجمعة، أن أرسنال سينافس مجددا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعدما اكتفى بالمركز الثاني بعد مقارعة فريقه في الموسم الماضي.

وتصدر أرسنال الدوري لعدة أشهر الموسم الماضي قبل أن يقلب سيتي الطاولة في آخر الموسم ليخطف اللقب في طريقه لتحقيق ثلاثية تاريخية.

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لكن فريق المدرب ميكيل أرتيتا تغلب على سيتي ليفوز بدرع المجتمع ولم يخسر أي مباراة هذا الموسم في الدوري ويحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر قبل المواجهة التي تجمع بينهما يوم الأحد في ملعب الإمارات.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين: كان أرسنال أكبر المنافسين الموسم الماضي. في الماضي لم يكن في هذه المكانة. وصل إليها وسيستمر فيها لفترة طويلة، مشيرا إلى أن أرسنال وليفربول هما أبرز منافسيه على اللقب.

"أرسنال فريق جيد... لديه نمط واضح. قاتل ليتوج بطلا والآن ها هو من جديد. لقد عاد أرسنال. عندما كنت صغيرا في برشلونة، دائما ما كان أرسنال في تلك المكانة والآن عاد. اللعب على ملعب الإمارات يكون من أصعب المباريات".

وخسر سيتي في الدوري هذا الموسم للمرة الأولى يوم السبت الماضي أمام ولفرهامبتون لكن غوارديولا توقع أن يظهر فريقه بصورة مختلفة في ملعب الإمارات، إذ لن يكتفي أرسنال بالدفاع.

وقال: بالنسبة لولفرهامبتون، الوضع مختلف تماما عن أرسنال. دافع ولفرهامبتون منذ الدقيقة الأولى. لا أعتقد أن هذا ما سيحدث مع أرسنال. يجب علينا التأقلم، نعرف بعضنا بصورة جيدة جدا وسنرى.