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الزمالك حامل لقب البطولة في 2019

قرعة متوازنة للأندية العربية في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

جوهانسبرغ - د ب أ
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أجريت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

وجاءت القرعة لتضع اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب بطولة الموسم الماضي، وفيوتشر المصري وسوبر سبورت الجنوب إفريقي والهلال الليبي في المجموعة الأولى.

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وتضم المجموعة الثانية، الزمالك المصري، حامل لقب نسخة عام 2019، وساغرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وجاء الإفريقي التونسي في المجموعة الثالثة، مع ريفرز يونايتد النيجيري ودريمز الغاني ولوبيتو الأنغولي.

وتضم المجموعة الرابعة فريق نهضة بركان المغربي، الفائز باللقب مرتين، إلى جانب ديابل نوار الكونغولي والملعب المالي وسيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي.

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