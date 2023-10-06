مجدداً.. بوغبا يسقط في اختبار المنشطات

أكّد فحص العينة "ب" التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مادة تستسوستيرون، يوم الجمعة، مؤكداً المعلومات التي نشرتها الصحف الإيطالية.

ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

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