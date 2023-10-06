نابولي يهدد بمقاضاة شركة مصنعة لـ"دمية" أوسيمين

هدد نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ألعاب إيطالية تستعد لتسويق دمية مستوحاة من مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين بقميص النادي الجنوبي.
وقال نابولي في بيان صحافي نشر الخميس: هذا منتج غير رسمي، ولم يتم ترخيص إنتاجه بأي شكل من الأشكال من قبل النادي.
وأضاف "ولذلك اتخذ النادي إجراءات لحماية مصالحه"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وصممت شركة "دجوكي بريتسيوزي" التي تقوم بتسويق مجموعة شهيرة من الدمى ودمى الأطفال، ""شيتشوبيلو بومبر" (المهاجم السمين باللغة الإيطالية) دون استخدام اسم أوسيمين أو الإشارة صراحةً إلى نابولي.
لكنها تحمل مثل أوسيمين، قناعاً واقيًا وقميصًا أزرق سماويًا مختومًا بالرقم 9، مثل هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.
وكان مؤسس ورئيس الشركة إنريكو بريتسيوزي من 2003 إلى 2021 مساهمًا بأغلبية الأسهم ورئيسًا لنادي جنوى العائد الى دوري النخبة هذا الموسم.
وأوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" أن دجوكي بريتسيوزي قام في الماضي بتسويق جهاز "شيتشوبيلو دي10إس" (Cicciobello D1OS) الذي يذكر بفضول النجم الارجنتيني دييغو مارادونا، أسطورة نابولي.
وكان روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمين، هدد نابولي في نهاية سبتمبر باتخاذ إجراءات قانونية لنشره مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" يسخر من الدولي النيجيري بعد إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 72 في المباراة ضد بولونيا (0-0) ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي.
وتم حذف الفيديو بسرعة من حساب نابولي على "تيمك توك"، حيث قال النادي إنه لا يريد "إيذاء أوسيمين أو السخرية منه". ثم أعلن اللاعب بعدها حبه لناديه والمدينة.
-
نابولي يسخر من أوسيمين عبر "تيك توك".. واللاعب يهدداحتفظ فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم بحق "اتخاذ إجراء قانوني" ضد ناديه، بعد أن نشر الفريق مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، يبدو ... رياضة عالمية
-
نابولي ينفي تعمد إهانة مهاجمه أوسيمين عبر "تيك توك"نفى نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، يوم الخميس تعمد الإساءة إلى فيكتور أوسيمين بعد أن هدد وكيل أعمال المهاجم النيجيري باتخاذ إجراء قانوني بسبب ... رياضة
-
أوسيمين يخرج عن صمته.. ويدافع عن نابولي وأهل المدينةخرج الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين عن صمته لأول مرة منذ المنشور الذي يسخر منه، مدافعاً عن نادي نابولي الإيطالي وأهل المدينة الذين اتهموا بالعنصرية على ... رياضة