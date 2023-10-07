الهلال يعود لصدارة الدوري السعودي بثلاثية في شباك الأخدود

استعاد الهلال صدارة جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي للمحترفين بفوزه المثير على مضيفه الأخدود 3 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف سجله البرازيلي ميشائيل دي أوليفيرا في الدقيقة العاشرة، في الوقت الذي تعرض فيه سعيد الربيعي لاعب الأخدود للطرد في الدقيقة 45.

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وفي الشوط الثاني، تقمص النجم الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش دور البطولة، وسجل الهدفين الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 71 و83.

ورفع الهلال رصيده في الصدارة إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون الوصيف، وتوقف رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.