بوكيتينو وغوارديولا ينضمان لمنتقدي حكم الفيديو المساعد

كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن نظام حكم الفيديو المساعد يحتاج إلى تبسيط لينضم بذلك المدرب الأرجنتيني إلى منتقدي النظام بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.

وبسبب قرار خاطئ حرم ليفربول من هدف صحيح في هزيمته 2-1 أمام توتنهام هوتسبير السبت الماضي بينما قالت لجنة الحكام إن القرار جاء نتيجة "خطأ بشري واضح".

مادة اعلانية

وقال ليفربول المنتمي إلى منطقة مرسيسايد إن خطأ حكم الفيديو المساعد "قوض النزاهة الرياضية".

وقال بوكيتينو للصحفيين يوم الجمعة قبل لقاء فريقه خارج ملعبه مع بيرنلي الصاعد حديثا يوم السبت: أثق في نظام حكم الفيديو المساعد. أثق في السيارة وليس السائق. هذه هي المشكلة.

"انتقدت النظام كثيرا من البداية. قبل عدة سنوات" عند البدء في استخدام النظام.

"كان قرار استخدام النظام جيدا.. يتعين علينا التفكير لبعض الوقت وبعدها يمكننا البحث والتفكير في إمكانية تعزيز دور الحكم وإمكانية أن تكون له الكلمة الأخيرة".

"بالنسبة لي الأمر يتعلق بتبسيط الوضع. الأهم هو منح الحكم المزيد من السلطة من جديد. أعتقد أن الرجوع إلى الخلف خطوة واحدة ستجعل الأمر أكثر وضوحا".

ومن جهة أخرى عبر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن أمله في تغير الأوضاع بعد حادثة الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا قبل مواجهة فريقه خارج ملعبه امام أرسنال اللندني يوم الأحد إنه يتعين على مسؤولي حكم الفيديو المساعد والحكام التحلي بالتواضع وعدم البحث عن "النجومية" عن طريق تصدر المشهد خلال المباريات.

وأضاف المدرب الإسباني المخضرم: إنه خطأ. وعليك تقبله.. الوضع يكون صعبا دوما عند حدوث أخطاء بشرية.

"لكن لابد للأجهزة تجنب ذلك. في النهاية الأمر يرجع إلى العنصر البشري. لقد حدث الخطأ ونأمل الا يحدث ثانية وأن يتحسن الوضع.. مستقبلا".