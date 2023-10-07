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إنتر ميلان
لقطة من المباراة

بولونيا يفرض التعادل على مضيفه إنتر بالدوري الإيطالي

ميلان - رويترز
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أهدر إنتر ميلان تقدمه بهدفين في بداية المباراة ليتعادل 2-2 على ملعبه أمام بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وتقدم إنتر في النتيجة عندما سجل فرانشيسكو أتشيربي هدفا في الدقيقة 11 عندما تخلص من الرقابة الدفاعية ولعب ضربة رأس إلى داخل الشباك مستغلا ركلة ركنية.

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وبعدها بدقيقتين، ضاعف لاوتارو مارتينيز تقدم الفريق بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقلص بولونيا الفارق في الدقيقة 19 عندما سجل ريكاردو أورسوليني من علامة الجزاء بعد مخالفة ارتكبها مارتينيز ضد لويس فيرجسون داخل منطقة الجزاء. وأكد حكم الفيديو المساعد وجود مخالفة.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني، أحرز جوشوا زيركزي هدف التعادل من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء غالطت يان سومر حارس مرمى إنتر ودخلت الشباك.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي يلعب أمام جنوة في وقت لاحق اليوم السبت. ويحتل بولونيا المركز الثامن.

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