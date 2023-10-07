توتنهام بعشرة لاعبين يعبر لوتون تاون ويتصدر

اعتلى توتنهام صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بشكل مؤقت بفضل فوزه المثير على مضيفه لوتون تاون 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة.

ولعب توتنهام الشوط الثاني كاملا بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه المالي يفيس بيسوما في الثواني الأخيرة للشوط الأول لحصوله على الإنذار الثاني.

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ولكن رغم النقص العددي تمكن المدافع الهولندي الشاب ميكي فان دي فين من تسجيل هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 52.

ورفع توتنهام رصيده في الصدارة إلى 20 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وتوقف رصيد لوتون تاون عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وبإمكان مانشستر سيتي حامل اللقب أن يستعيد موقعه في الصدارة عبر الفوز على مضيفه ارسنال يوم الأحد.