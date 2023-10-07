سترلينغ يتألق في انتصار تشيلسي مجدداً بالدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ مارس بعدما حول تأخره إلى فوز كبير 4-1 على مضيفه بيرنلي يوم السبت.

وسعيا لإنهاء سلسلة من أربع هزائم متتالية على أرضه منذ صعوده لدوري الأضواء هذا الموسم، تقدم بيرنلي في الدقيقة 15 عن طريق ويلسون أودوبير الذي سجل أول أهدافه في المسابقات الإنجليزية.

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وغابت محاولات تشيلسي لإدراك التعادل إلى أن هز أمين الدخيل شباكه بالخطأ قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول ليحصل فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو على دفعة معنوية قوية.

وتقدم الفريق الزائر مبكرا بعد الاستراحة من ركلة جزاء نفذها كول بالمر عقب إعاقة رحيم سترلينغ.

وأضاف سترلينغ الهدف الثالث ثم اختتم البديل نيكولا جاكسون الرباعية.

وارتقى تشيلسي للمركز التاسع، بينما استمر بيرنلي في منطقة الهبوط بعدما حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن.