لاعبو كوريا الجنوبية يحصدون ذهبية "الآسياد" وإعفاء من الخدمة العسكرية

قلبت كوريا الجنوبية تأخرها بهدف لتفوز 2-1 على اليابان في نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الآسيوية يوم السبت لتحصد ثالث ذهبية على التوالي ويحصل لاعبوها على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

وسجل تشو يونغ-ووك هدف الفوز بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني. وكانت اليابان قد تقدمت في النتيجة في الدقيقة الثانية بهدف سجله كوتارو أوشينو وأدرك جيونغ وو يونغ التعادل في الدقيقة 27.

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وبهذا الفوز، يحصل عناصر التشكيلة، والبالغ عددهم 22 لاعبا، على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية بما يسمح لهم باستكمال مسيراتهم الرياضية ومن بينهم لي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق اليوم، حصلت أوزبكستان على الميدالية البرونزية بفوزها 4-صفر على هونغ كونغ.