بايرن ميونخ يهزم فرايبورغ بثلاثية

فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرايبورغ 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم كينغسلي كومان لبايرن في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25.

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وفي الدقيقة 85 سجل كومان هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند عشر نقاط في المركز الثامن.