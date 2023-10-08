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كومان بايرن ميونخ
رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث

بايرن ميونخ يهزم فرايبورغ بثلاثية

ميونخ - د ب أ
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فاز بايرن ميونخ على ضيفه فرايبورغ 3 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم كينغسلي كومان لبايرن في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 25.

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وفي الدقيقة 85 سجل كومان هدفه الثاني والثالث لبايرن ميونخ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند عشر نقاط في المركز الثامن.

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