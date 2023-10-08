تاو يقود الأهلي لانتصار كبير على الإسماعيلي

سجل بيرسي تاو هدفين ليقود الأهلي لفوز كبير 3-1 على الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما فاز بيراميدز 1-صفر على إنبي يوم الأحد.



ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط وله مباراة مؤجلة.



وتساوى بيراميدز مع سموحة وزد بسبع نقاط لكل منهم من ثلاث مباريات خلف فيوتشر المتصدر بالعلامة الكاملة وله تسع نقاط.



وتجمد رصيد الإسماعيلي عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.



واستغل تاو تسديدة زميله حسين الشحات المرتدة من القائم الأيسر وحولها بنجاح في الشباك من مدى قريب بعد 23 دقيقة.

وغادر إمام عاشور لاعب الأهلي الملعب باكيا ومحمولا على محفة بعد إصابته في منتصف الشوط الأول.



ونجحت محاولة الشحات الثانية بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل (كوكا) لينفرد بالحارس محمد فوزي ويعزز النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.



وأضاف تاو مهاجم جنوب إفريقيا هدفه الثاني بعد تمريرة منخفضة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.



وبعدما تصدى لأكثر من فرصة، نجح ياو أنور مهاجم الإسماعيلي في هز شباك الحارس محمد الشناوي قبل النهاية.



وفي نفس التوقيت، افتتح فيستون مايلي أهدافه مع بيراميدز بعدما سجل بضربة رأس بعد 13 دقيقة ليقوده للفوز على إنبي المتعثر.



وظل إنبي في المركز 15 وله نقطة واحدة.

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