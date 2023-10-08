اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الأهلي
احتفال لاعبي الأهلي بهدف تاو في شباك الإسماعيلي

تاو يقود الأهلي لانتصار كبير على الإسماعيلي

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

سجل بيرسي تاو هدفين ليقود الأهلي لفوز كبير 3-1 على الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما فاز بيراميدز 1-صفر على إنبي يوم الأحد.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط وله مباراة مؤجلة.

وتساوى بيراميدز مع سموحة وزد بسبع نقاط لكل منهم من ثلاث مباريات خلف فيوتشر المتصدر بالعلامة الكاملة وله تسع نقاط.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

واستغل تاو تسديدة زميله حسين الشحات المرتدة من القائم الأيسر وحولها بنجاح في الشباك من مدى قريب بعد 23 دقيقة.

وغادر إمام عاشور لاعب الأهلي الملعب باكيا ومحمولا على محفة بعد إصابته في منتصف الشوط الأول.

ونجحت محاولة الشحات الثانية بعدما استقبل تمريرة طولية رائعة من أحمد نبيل (كوكا) لينفرد بالحارس محمد فوزي ويعزز النتيجة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضاف تاو مهاجم جنوب إفريقيا هدفه الثاني بعد تمريرة منخفضة من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 65.

وبعدما تصدى لأكثر من فرصة، نجح ياو أنور مهاجم الإسماعيلي في هز شباك الحارس محمد الشناوي قبل النهاية.

وفي نفس التوقيت، افتتح فيستون مايلي أهدافه مع بيراميدز بعدما سجل بضربة رأس بعد 13 دقيقة ليقوده للفوز على إنبي المتعثر.

وظل إنبي في المركز 15 وله نقطة واحدة.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بالأرقام والتفاصيل: حصيلة اليوم الثاني من المواجهات بين حماس وإسرائيل بالأرقام والتفاصيل: حصيلة اليوم الثاني من المواجهات بين حماس وإسرائيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط