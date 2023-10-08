صلاح يحرز ثنائية في تعادل ليفربول مع برايتون

واصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه برايتون، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق سيمون أدينغرا في الدقيقة 20، لكن النجم الدولي المصري محمد صلاح، أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 40.

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وعاد صلاح لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

وأدرك برايتون التعادل بواسطة لويس دينك في الدقيقة 78، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبذلك، رفع ليفربول، الذي خسر 1 - 2 أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين رفع برايتون، الذي تعافى من خسارته الثقيلة 1 - 6 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.