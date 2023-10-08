روما يخفف الضغط على مورينيو بفوزه على كالياري

أحرز روميلو لوكاكو مهاجم روما هدفين ليقود فريقه للفوز 4-1 على كالياري متذيل الترتيب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد، ليخفف الفائز الضغط عن مدربه جوزيه مورينيو.



وسجل روما هدفين في دقيقتين ليسيطر على المباراة مبكرا حيث تقدم حسام عوار في الدقيقة 19 قبل أن يضيف لوكاكو الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة إثر تمريرة عرضية من ريك كارسدورب.



وخرج باولو ديبالا لاعب روما مصابا في الشوط الأول لكن بديله أندريا بيلوتي جعل النتيجة 3-صفر بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف لوكاكو هدفه الثاني قبل مرور ساعة من اللعب.



وسجل كالياري هدف الشرف قبل النهاية من ركلة جزاء عن طريق ناهيتان نانديز.



وارتقى روما إلى المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من ثماني مباريات، بينما ظل كالياري في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

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