ميسي يعود ويفشل في قيادة إنتر ميامي لبلوغ الدور الفاصل من الدوري الأميركي

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عاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للمشاركة مع فريقه إنتر ميامي بعد فترة من الغياب، لكن ذلك لم ينقذ فريقه من الهزيمة أمام إف سي سينسيناتي صفر- 1 في المباراة الحاسمة التي جمعت بينهما فجر يوم الأحد في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.
وغاب ميسي الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022، عن إنتر ميامي في خمس من آخر ست مباريات للفريق بسبب الإصابة في الساق، قبل أن يشارك أمام سينسيناتي من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 55.
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وسجل الفارو باريال هدف الفوز لسينسيناتي في الدقيقة 78 ليتلاشى أمل إنتر ميامي في بلوغ الدور الفاصل قبل جولتين من نهاية الموسم، حيث إن الفريق كان يحتاج للفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة للإبقاء على فرصته في بلوغ الدور الفاصل.
ويحتل إنتر ميامي المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.
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