سان جيرمان ينفض غبار خسارته القاسية أمام نيوكاسل ويرتقي للمركز الثالث

نفض باريس سان جيرمان غبار خسارته الفادحة أمام نيوكاسل يونايتد الانجليزي 1-4 في دوري ابطال اوروبا قبل اربعة ايام، بفوزه على مضيفه رين 3-1 الاحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم التي شهدت تحقيق مرسيليا أول فوز له منذ ان استلم تدريبه الايطالي جينارو غاتوزو اواخر الشهر الماضي اثر تغلبه على لوهافر بثلاثية نظيفة.

ورفع سان جيرمان رصيده الى 15 نقطة وصعد الى المركز الثالث متخلفا بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر.

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كما ان سان جيرمان الحق الخسارة الاولى برين هذا الموسم، علما أن سجل الاخير يتضمن انتصارين وخمسة تعادلات ايضا، كما هي الخسارة الاولى ايضا في اخر 11 مباراة له في الدوري مع احتساب الموسم الماضي.

واجرى مدرب سان جيرمان الاسباني لويس انريكي بضعة تعديلات على تشكيلته ابرزها اشراك لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا على حساب المهاجم راندال كولو مواني، في حين لعب البرتغالي الاخر غونسالو راموش في مركز رأس الحربة بمعاونة من كيليان مبابي على اليسار وعثمان ديمبيليه على اليمين.

وكان فيتينيا عند حسن ظن مدربه لانه افتح التسجيل بعد مرور 32 دقيقة عندما راوغ مدافع من رين واطلق كرة قوية سكنت الزاوية، قبل ان يعزز الظهير الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي تقدم فريقه بعد اربع دقائق.

رد الجزائري امين غويري بتقليص الفارق لرين في مطلع الشوط الثاني (56)، لكن الكلمة الاخيرة كان لكولو مواني بعد دقيقة واحدة من نزوله بديلا لراموش (68).