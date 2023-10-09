غارسيا في وضع صعب بعد هزيمة ثانية تواليا لنابولي في معقله

ازداد وضع المدرب الجديد الفرنسي رودي غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية توالياً بين جمهوره، بخسارته الأحد أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته في منتصف الأسبوع على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا" أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس في أن يصالح مشجعيه بالفوز على فيورنتينا.

مادة اعلانية

لكن هذا الأمر لم يتحقق، ليتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 14 نقطة، متراجعاً الى المركز الخامس لصالح فيورنتينا بالذات بعدما كان الفريقان على المسافة ذاتها.

وكانت البداية صعبة على حامل اللقب الذي وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة السابعة عبر الكرواتي يوسيب بريكالو الذي كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة بين ساقي الحارس أليكس ميريت بعدما ارتدت تسديدة زميله الأرجنتيني لوكاس مارتينيز كوارتا من القائم الأيمن.

لكن الفريق الجنوبي دخل الى استراحة الشوطين وهو على المسافة ذاتها من ضيفه بعدما أدرك التعادل في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء انتزعها النيجيري فيكتور أوسيمين من بييترو تيراكيانو ونفذها بنفسه (5+45)، مسجلاً هدفه السادس هذا الموسم.

لكن "فيولا" استعاد تقدمه في مستهل الشوط الثاني عبر جاكومو بونافنتورا الذي وصلته الكرة بشكل غير متعمد بعدما تحولت اليه من المدافع الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا، فسددها في الشباك (63).

وضحى غارسيا بأوسيمين بعد الهدف، مفضلاً عليه الأرجنتيني جيوفاني سيميوني من دون أن يتمكن الأخير من انقاذ الفريق بل حتى أنه تلقى هدفاً ثالثاً في الثواني الأخيرة عبر البديل الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس إثر هجمة مرتدة وتمريرة من فابيانو باريزي (3+90).