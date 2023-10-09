يامال لاعب برشلونة يدخل تاريخ الدوري الإسباني

أصبح لامين يامال جناح برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أصغر لاعب يسجل أهدافا في الدوري المحلي وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة يوم الأحد.



وأصبح يامال، الذي حطم في أغسطس الماضي الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في مباراة رسمية، أصغر لاعب دولي على الإطلاق يلعب مع إسبانيا ويسجل وهو في سن 16 عاما و57 يوما عندما شارك لأول مرة في مواجهة إسبانيا خارج ملعبها أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر الماضي.



وأمام غرناطة، سجل يامال في الوقت بدل الضائع للشوط الأول حيث كان برشلونة حامل اللقب متراجعا 2-صفر.



وحطم جمال الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينغا لاعب ملقة الذي سجل في مرمى سيلتا فيغو عام 2012 وهو في سن 16 عاما و98 يوما.



ويامال من أب مغربي، لكنه ولد ونشأ في إسبانيا وأصبح جزءا أساسيا من خط هجوم برشلونة.



وانهى ضمه للمنتخب الإسباني الأول آمال المشجعين المغاربة في إمكانية إقناعه بتغيير ولائه.

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