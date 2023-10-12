الدحيل يتعاقد مع غالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق

أعلن الدحيل حامل لقب دوري نجوم قطر لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق ليحل محل الأرجنتيني هرنان كريسبو.

وقال الدحيل عبر موقعه على الإنترنت: أكملت إدارة النادي إجراءات تعاقدها مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول خلفا للأرجنتيني هرنان كريسبو.

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وأضاف الدحيل، رابع الدوري القطري بعد خمس جولات، أن غالتييه من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية، حيث نجح في التتويج بلقب كأس الرابطة الفرنسية مع سانت ايتيان والدوري الفرنسي مع ليل، بينما حقق لقب كأس الأبطال مع باريس سان جيرمان.

وانفصل باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في يوليو الماضي عن غالتييه لُيسدل الستار عن موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الفرنسي الذي كان يتبقى عام على نهاية عقده.

ووقع غالتييه عقدا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد بارك دي برينس قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.

ولم يعلن النادي القطري مدة التعاقد مع غالتييه.

وتوصل الدحيل يوم الأربعاء لاتفاق مع كريسبو لإنهاء عقده بالتراضي بعد تراجع النتائج مؤخرا.

وتراجعت فرص تأهل الدحيل من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا إثر الهزيمة الأخيرة 1-صفر في الدوحة أمام بيروزي الإيراني.



واستهل الدحيل مشواره في المجموعة الخامسة في البطولة القارية بالتعادل مع استقلال دوشنبه القادم من طاجيكستان فيما خسر بيرزوي على أرضه أمام النصر السعودي.



وتجمد رصيد بطل قطر عند نقطة واحدة في المركز الثالث بالمجموعة مما يُصعب تأهله لدور الستة عشر للبطولة.



ومدد الدحيل التعاقد مع كريسبو لموسم آخر في يوليو الماضي بعد التتويج بثلاثية محلية الموسم الماضي.



وحقق الدحيل ثلاثية الفوز بالدوري وكأس قطر وكأس دوري النجوم، بينما لم يحسم كأس أمير قطر.