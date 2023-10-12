بواتينغ لن يعتزل بعد فشل عودته لبايرن ميونخ

قال جيروم بواتينغ، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم عام 2014 مع المنتخب الألماني، إنه لا يفكر في الاعتزال بعد فشل عودته إلى فريقه السابق بايرن ميونخ.

وقال بواتينغ في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، يوم الخميس: أنا جاهز لمهمة جديدة، لدي اللياقة ولم أنته بعد، كل يوم أشعر بطاقة كبيرة ورغبة في إظهارها للجميع مرة أخرى.

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وكان بايرن يعتزم ضم بواتينغ الأسبوع الماضي بعدما تدرب مع الفريق، لكن النادي قرر العدول عن هذه الخطوة في النهاية.

ولاقى الأمر اعتراضا جماهيريا وكذلك من جانب جمعيات حقوق المرأة ضد التعاقد مع بواتينغ الذي لعب في بايرن بين عامي 2011 و2021، حيث يواجه اللاعب قضية أخرى تتعلق باتهامات بالاعتداء على شريكته السابقة ووالدة أطفاله خلال عطلة عام 2018. وكان قد تم إلغاء حكم سابق ضد اللاعب.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، إن القضايا القانونية المتعلقة ببواتينغ كانت سببا في عدم تعاقد النادي البافاري معه مجددا.

ورغم ذلك، فإن بايرن سمح لبواتينغ بالتدرب في مركز تدريبات النادي.

وأوضح بواتينغ أن العودة لفريقه السابق هي مسألة عاطفية بالنسبة له، مشيرا إلى أنه لن يهتم باللعب لأي ناد آخر في الدوري الألماني قائلا: مستقبلي يكمن في الخارج.

وقضى بواتينغ عشرة أعوام في بايرن، حيث فاز بكل الألقاب الممكنة ومنها الثلاثية في 2013 و2020، كما أنه لعب لفريق ليون الفرنسي حتى يوليو الماضي لكن عقده لم يتم تجديده.

وخلال فترة وجوده في فرنسا، انتشرت أقاويل عن عدم جاهزيته وهو الأمر الذي أحبط النادي الفرنسي.

وقال بواتينغ: أعتقد أن إحصائيات اللياقة البدنية التي أظهرتها في بايرن تؤكد كذب تلك الادعاءات، للأسف العديد من الأشياء الخاطئة تم قولها عني، لكنني لن أسمح لها بتشتيت تفكيري.