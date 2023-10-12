دورة جنغجو.. أنس جابر إلى ربع النهائي

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة رابعا، ربع نهائي دورة جنغجو الصينية في كرة المضرب (500) على أرض صلبة، بفوزها الخميس على الإيطالية لوتشيا برونزيتي 6-3 و7-6 (7-5).

واحتاجت جابر إلى خمس كرات لحسم المباراة في ساعة و58 دقيقة.

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وتقدّمت التونسية 5-2 في المجموعة الثانية، لكنها عانت لحسمها خصوصا في الشوط الفاصل (تاي بريك) حيث تأخرت 2-4.

وجابر التي ضمنت تأهلها إلى دورة دبليو تي ايه الختامية للموسم بعد ثلاثة أسابيع، هي الأعلى تصنيفاً راهناً في الدورة، بعد خروج اليونانية ماريا ساكّاري المصنفة ثالثة من الدور الثاني، في ظل انسحاب أول مصنفتين الأميركية كوكو غوف والكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

وبلغت جابر ربع النهائي الثامن لها هذه السنة، إثر فوزها الثاني توالياً على برونزيتي، بعد الأول في رولان غاروس.

وبعد معاناة في دورات أميركا الشمالية بسبب المرض، عوّضت وصيفة ويمبلدون في القارة الآسيوية بتتويجها في دورة نينغبو الصينية قبل أسبوعين، محرزة اللقب الخامس في مسيرتها.

وحققت الألمانية لاوروا سيغموند فوزها الأول على الروسية ليودميلا سامسونوفا الحادية عشرة 3-6 و6-2 و6-1، ضاربة موعداً مع الإيطالية جازمين باوليني.