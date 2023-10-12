"لقد مات بالنسبة لي".. زوجة ألفيش تتراجع عن دعمه وتهاجمه

تراجعت دينورا سانتانا، الزوجة السابقة للاعب البرازيلي داني ألفيش وأم أولاده، عن دفاعها عنه، وكشفت أنها تتمنى "اختفاءه من حياتها نهائيا".
وأوقف النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر ديسمبر.
وقالت سانتانا في تصريحات تلفزيونية: بالنسبة لي لم يعد داني موجودا، لقد مات.
وتابعت: لم يضغط علي أحد، لكنني ساعدته سابقا لأنه والد أطفالي. لقد استغلني حتى بعدما قمت بخدمته. محاموه طلبوا منا أن ننتقل إلى برشلونة وفعلت ذلك.
وأضافت: لكن عندما أدرك أن انتقالنا لن يخدم قضيته، اختفى وتعامل معي بعجرفة، أريده أن يبتعد عن أطفالي ويختفي من حياتي للأبد.
وبات ألفيش من دون نادٍ، بعدما قرر يوماس المكسيكي فسخ عقده نتيجة التهمة الموجهة إليه.
وأوقف البرازيلي من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.
وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل إيقافه، دافع ألفيش عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة. لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، بدّل قصته وأصرّ على أن ما حصل كان بالتراضي.
-
داني ألفيش يلجأ إلى "مدرسة" طفليه للهروب من السجنلجأ النجم البرازيلي داني ألفيش إلى مدرسة طفليه للحصول على إطلاق سراح من السجن الذي يقبع خلف أسواره منذ 6 أشهر على خلفية اتهامه باغتصاب شابة في ملهى ... رياضة عالمية
-
تسريب أول فيديو من محاكمة ألفيش بتهمة الاغتصابنشر برنامج "آنا روزا" على شبكة تيليفونيكو الإسبانية صباح الأربعاء مقطعاً مرئياً لمحاكمة داني ألفيش لاعب برشلونة السابق والموقوف منذ 6 أشهر على ذمة ... رياضة عالمية
-
ألفيش يصرخ باكياً: أرجوكم.. حاكموني بأسرع وقتقرّر الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيش، المتهم بالاغتصاب في إسبانيا عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة، لعدم تأخير محاكمته وذلك رغم تشكيكه ... رياضة عالمية