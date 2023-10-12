مبابي مجبر على التخلي عن والدته.. والبحث عن وكيل جديد

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كشفت تقارير صحافية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مجبر على البحث عن وكيل جديد لإدارة أعماله، بدلا من والدته فايزة العماري.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القرارات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستجبر والدة مبابي ووكيلته على عدم الاستمرار في دورها لأنها لا تملك التراخيص المطلوبة.
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وبدون ترخيص "فيفا"، لا تستطيع العماري تمثيل أي لاعب كرة قدم، ولا التفاوض على عقد أو حتى تحصيل عمولة، حتى ولو بشكل غير مباشر.
ولم يتم إدراج اسم العماري في منصة "فيفا" المعتمدة لوكلاء اللاعبين، وبالنظر إلى تواريخ الاختبارات المؤهلة للرخصة، لا تملك فايزة خيار الحصول على هذه الرخصة حتى شهر مايو المقبل على الأقل.
ولعب مبابي 9 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم بقميص الفريق الباريسي، سجل خلالها 8 أهداف.
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