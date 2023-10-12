مدرب البرازيل متحمس لوجود نيمار وفينيسيوس معا بالمنتخب

يتطلع فرناندو دينيز مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى مشاركة نيمار وفينيسيوس جونيور معا في مباراة الفريق أمام فنزويلا مساء الخميس في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وقال إنه يسعى إلى خلق انسجام داخل الفريق.



وتولى دينيز (49 عاما) تدريب البرازيل مؤقتا بعد رحيل تيتي عقب خروج الفريق من دور الثمانية في كأس العالم 2022 بقطر وسيحل محله مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي العام المقبل.



ومع ذلك لا يزال المدرب الذي يوزع وقته بين المنتخب ونادي فلومينيسي يأمل في ترك بصمته مع البرازيل وقيادة الفريق نحو صدارة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للنهائيات العالمية المقبلة.



وقال دينيز: (نيمار وفينيسيوس) لاعبان جيدان للغاية وهما يتمتعان بذكاء كبير وصاحبا مهارة ويحب كل منهما الآخر. وهناك أيضا رودريغو وهو لاعب مستواه كبير.



وأضاف: نتمنى أن يقدموا أداء جيدا في المباراة كما فعلوا في التدريبات، وأن يتمكنوا من تقديم مباراة رائعة.



ويعود فينيسيوس، الذي يلعب عادة في نفس مركز نيمار، إلى الفريق بعد غيابه عن أول مباراتين في التصفيات بسبب الإصابة.



وتابع دينيز: كان تفاعلي الأول مع فينيسيوس ممتازا، واليوم هو أحد أعظم اللاعبين في كرة القدم العالمية. دعونا نأمل أن يكون مرتاحا في اللعب.



وبصفة أساسية يعمل دينيز على إيجاد التوازن وخلق الانسجام في المنتخب من أجل تشكيل "فريق قادر على المنافسة."



وقال عن ذلك: أشعر بوجود مودة حقيقية بين اللاعبين الذين يحبون بعضهم البعض كثيرا، ليسود بينهم هذا الشعور العائلي. ويعرف اللاعبون القدامى كيفية الترحيب بالجدد جيدا، سواء من فريقي المعاون أو بالنسبة للاعبين الذين انضموا للتشكيلة.



وتستضيف البرازيل منتخب فنزويلا في كويابا قبل مواجهة أوروغواي في مونتيفيديو بعد خمسة أيام.

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