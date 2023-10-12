نيجيريا.. المواجهة الإفريقية الأولى في مسيرة مانشيني

يخوض روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي المباراة الدولية الأولى له أمام منتخب إفريقي، وذلك حينما يلاقي فريقه نظيره النيجيري وديًا.

ويلعب "الأخضر" يوم الجمعة مباراة ودية ضد نيجيريا في مدينة لاغوس البرتغالية، حيث يبحث المدرب الإيطالي المخضرم عن تحقيق فوزه الأول، بعد خسارة وديتي كوستاريكا وكوريا الجنوبية بمدينة نيوكاسل الإنجليزية في سبتمبر الماضي.

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وخلال مسيرته الدولية مع المنتخب الإيطالي والتي امتدت من مايو 2018 وحتى أغسطس 2023، وتخللت تلك الفترة 61 مباراة بكافة المنافسات، لم يسبق لمدرب مانشستر سيتي السابق مواجهة أي منتخب من القارة السمراء.

وقابل مانشيني من قبل 3 منتخبات فقط من خارج القارة الأوروبية العجوز، إذ خسر أمام الأرجنتين بنهائي كأس "الفيناليسما" بثلاثة أهداف دون رد، وفاز على منتخب الولايات المتحدة وديا بهدف وحيد، وانتصر على السعودية عام 2018 على الصعيد الودي أيضا، بهدفي بالوتيلي وبيلوتي مقابل هدف ليحيى الشهري.

والتقى المنتخبان السعودي والنيجيري مرّة واحدة في 2010 في النمسا وانتهت بالتعادل السلبي.