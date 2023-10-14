أوسيمين سيخضع لفحوص لتحديد إصابته

سيخضع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، لتصوير بالرنين المغناطيسي من أجل تحديد خطورة إصابة تعرّض لها الجمعة خلال تعادل بلاده مع السعودية 2-2، بحسب ما ذكر الاتحاد النيجيري.

وترك أوسيمين البالغ 24 عاماً المباراة في الدقيقة 55 على ملعب بورتيماو في البرتغال، بعد تعرضه لإصابة بدا أنها عضلية.

مادة اعلانية

قال مدرب "النسور" البرتغالي جوزيه بيسيرو ان أوسيمين سيخضع لصورة مقطعية، وسيغيب على الأرجح الاثنين عن الودية ضد موزمبيق أيضاً في البرتغال.

قال بيسيرو في مقابلة نشرها المنتخب النيجيري على صفحته: لن نشركه بصرف النظر عن نتيجة الصورة.

وسجّل أوسيمين ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف "سيري أ".