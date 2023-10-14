رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزاله: مازلت أستمتع بكل لحظة

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعبا.

وساعد رونالدو (38 عاما) المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3 - 2 يوم الجمعة ضمن التصفيات.

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وقال رونالدو: ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة. أشعر أنني بحال جيد. لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ 45 عاما أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة.

ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلا عقب المباراة: سعيد للغاية بهذا. هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه.