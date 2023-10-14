رونالدو يرفض تحديد موعد اعتزاله: مازلت أستمتع بكل لحظة

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على الملعب طالما أنه لا يزال لاعبا.
وساعد رونالدو (38 عاما) المنتخب البرتغالي في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة بألمانيا، إثر تسجيل ثنائية في المباراة التي انتهت بالفوز على سلوفاكيا 3 - 2 يوم الجمعة ضمن التصفيات.
وقال رونالدو: ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة. أشعر أنني بحال جيد. لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ 45 عاما أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة.
ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلا عقب المباراة: سعيد للغاية بهذا. هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه.
-
رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبرفاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي عن شهر سبتمبر، بينما احتفظ مارسيلو غروهي حارس مرمى اتحاد جدة ... رياضة
-
رونالدو يقود النصر للفوز على الطائيسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا وصنع آخر ليقود النصر للفوز 2-1 على مضيفه الطائي في مباراة كادت أن تتعقد على الفريق الضيف في الدقائق الأخيرة ... رياضة
-
رونالدو يقود البرتغال إلى كأس أوروبا بـ"العلامة الكاملة"تابعت البرتغال، بطلة 2016، انطلاقتها المثالية وحجزت بطاقتها إلى النهائيات بالعلامة الكاملة وفوز سابع تواليا عندما تغلبت على ضيفتها سلوفاكيا 3-2 بينها ... رياضة عالمية