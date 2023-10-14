سومر يكشف: لم تتم معاملتي بعدالة في بايرن ولم أكن سعيدا

كشف الحارس السويسري الدولي يان سومر، أنه لم تتم معاملته بعدالة خلال ستة أشهر قضاها في صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكان سومر ( 34 عاما) قد انضم إلى بايرن ميونخ في يناير الماضي، وذلك عقب تعرض الحارس الأساسي مانويل نوير للإصابة في القدم حيث لم يعد إلى الملاعب حتى ذلك الحين، وساعد الفريق على الفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) قبل أن يغادر هذا الصيف إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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ونقلت وسائل الإعلام السويسرية تصريحات لسومر قبل مواجهة بيلاروس يوم الأحد في تصفيات أمم أوروبا 2024: لقد علمت كيف تسير الأمور في بايرن، انت تختار لاعبا أو اثنين يتم مهاجمتهم عبر وسائل الإعلام، ثم تختار لاعبين جديدين، ومن ثم حان دوري، لكنني لم أهتم بأن أرد على ذلك علنا.

وشهدت الفترة القصيرة التي قضاها سومر في بايرن، إقالة مفاجئة للمدرب جوليان ناغلسمان والذي حل محله توماس توخيل.

وأوضح سومر: لقد مررنا بموقف صعب في بايرن، العديد من حالات الإقالة، والكثير من انتقالات وحالة من عدم الراحة ومشاكل عدة بعيدة عن الرياضة.

واعترف سومر بأنه لم يخض العديد من المباريات المثالية مع بايرن وأنه ارتكب العديد من الأخطاء قائلا: لم يكن وقتا مريحا وقد ترك أثرا في نفسي.

وقال: لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنني حاولت أن أؤدي بشكل جيد من أجل مساعدة الفريق على النجاح ولحسن الحظ حدث ذلك في النهاية.

وحقق بايرن لقب الدوري للمرة 11 على التوالي، في رقم قياسي، وذلك في اليوم الأخير من الموسم الماضي بعد منافسة مع بوروسيا دورتموند، عقب خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.