الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين على ملاعبها

أعلن وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بلاده سوف تستضيف مباراة منتخب فلسطين مع ضيفه منتخب أستراليا يوم 21 نوفمبر المقبل، بالجولة الثانية للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس أسيا 2027.

وجاء في بيان للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقعه الرسمي، يوم الأحد، أنه "تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، السيد جبريل الرجوب، قررت الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بتصفيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية".

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كان الرجوب كشف يوم السبت، في برنامج لإذاعة الجزائر الدولية، عزم الاتحاد الفلسطيني التقدم بطلب لنظيره الجزائري من أجل استضافة مباريات الفريق، معربا عن أمله في أن يوافق الاتحادان الدولي "فيفا" والآسيوي على هذا الطلب.