تريبيير: بيلنغهام يمكنه تقديم الكثير لمنتخب إنجلترا

كشف كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم قبل المواجهة مع إيطاليا في تصفيات أوروبا 2024 إن زميله في الفريق جود بيلنغهام يمكنه قيادة فريقه نحو الانطلاقة التي يحتاجها.

وقدم بيلنغهام أداء متميزا منذ انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إذ أحرز 10 أهداف للنادي الملكي في أول 10 مباريات يشارك فيها أساسيا من البداية في جمع المنافسات.

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وقال تريبيير للصحفيين: يمكنه أن يحدث الفارق، رغم حداثة سنه فهو ناضح ومتميز ولديه روح قتالية. وليس مستغربا ما يقدمه من أداء في ريال مدريد.

وأضاف تريبيير: من الواضح أنه يلعب بحرية واللاعبون حوله سيجعلونه أفضل أيضا. الجانب المقلق الوحيد هو أن عمره 20 عاما فقط.

وأشار تريبيير إلى أن منتخب إنجلترا حقق "تقدما هائلا" منذ نهائيات كأس العالم 2018 قائلا: خسرنا في نهائي بطولة أوروبا لكن الامر الأهم هو أننا نتقدم ونؤدي بصورة جيدة جدا.



"حصلنا على أهداف حملت توقيع عدة لاعبين في مراكز مختلفة بينما لا يزال جود وجيمس ماديسون وبوكايو ساكا وفيل فودين في سن مبكرة لكن بوسعهم رغم ذلك التأثير على مجري المباريات في لحظات معينة.

وسيلتقي المنتخبان الإيطالي والإنجليزي في استاد ويمبلي اللندني الثلاثاء المقبل.