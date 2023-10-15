جوتش يخطف اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف غولف 2023

توج الأميركي بروكس كيبكا بلقب منافسات الأفراد في بطولة ليف جولف جدة المقدمة من روشن بعد مواجهتين فاصلتين مع مواطنه تالور جوتش حسمها كيبكا ليحافظ بذلك على لقب جدة للعام الثاني على التوالي على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحُسمت ليف جولف جدة بعد المنافسة الشديدة بين نخبة لاعبي الجولف على مستوى العالم 3 ألقاب في الدوري لعام 2023 وهي لقب منافسات الأفراد لبطولة ليف جولف جدة (فاز به الأميركي بروكس كيبكا بتسجيله 14 ضربة تحت المعدل)، ولقب منافسات الفرق لبطولة ليف جولف جدة (فاز به فريق فايربولز بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا بمجموع 34 ضربة تحت المعدل)، واللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف جولف 2023 (فاز به الأمريكي تالور جوتش بتحقيقه 192 نقطة).

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ونجح جوتش (192 نقطة) في خطف اللقب العام لمنافسات الأفراد في دوري ليف جولف 2023 من الأسترالي كاميرون سميث (170 نقطة) والأميركي بروكس كيبكا (152 نقطة) الذي تجاوز مواطنه برايسون ديشامبو (149 نقطة).

وستتوجه أنظار عشاق ومحبي رياضة الغولف حول العالم إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث ستقام بطولة ليف غولف ميامي آخر بطولات رزنامة عام 2023 في الدوري والتي سيتم فيها حسم اللقب العام لمنافسات الفرق.

يُذكر أن فريق فور أيسز يتصدر الترتيب بمجموع 192 نقطة، يليه فريق كرشرز بمجموع 186 نقطة وخلفهم فريق تورك بمجموع 183 نقطة.