فيتوريا: سنؤكد على شخصية منتخب مصر أمام الجزائر

أكد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لكرة القدم يوم الأحد أن مواجهة الجزائر الودية مهمة وصعبة على المنتخبين، وشدد على أنه فريقه يلعب دائما للفوز.



ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.



وتلعب الجزائر في النهائيات المقبلة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا بينما تخوض مصر غمار البطولة بالمجموعة الثانية مع موزمبيق والرأس الأخضر وغانا.



وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: هدفي التأكيد على شخصية منتخب مصر في المباريات التي نلعبها وتقديم كرة هجومية. المباراة صعبة على الفريقين.



"اخترنا الجزائر لمواجهتها لرغبتنا في خوض مباريات ودية تدريجية وقوية. نمتلك عناصر جيدة في تشكيلة منتخب مصر. وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع ويفيد الفريق".



وستقام المباراة في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم الاثنين.

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