محرز: متعطش لتحقيق المزيد من النجاحات مع المنتخب الجزائري

كشف رياض محرز لاعب الأهلي السعودي يوم الأحد أنه لا يوجد فرق بين الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والدوري السعودي للمحترفين فيما يتعلق بتركيزه مع المنتخب الجزائري.

وانضم محرز للأهلي العائد للدوري السعودي في يوليو الماضي قادما من مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ووقع عقدا يمتد لأربع سنوات.

مادة اعلانية

وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي منها ثلاثية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم.

وتستعد الجزائر بطلة إفريقيا 2019 لمواجهة مصر وديا في مدينة العين الإماراتية يوم الاثنين في إطار استعداد المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وأضاف قائد الجزائر في مؤتمر صحفي: شعور جديد أن انضم للمنتخب الوطني لكن فيما يتعلق بالفرق بين لعبي بالدوري الإنجليزي أو السعودي فلا يوجد هناك أي تغيير بالنسبة لانضمامي للمنتخب الوطني.



"لازلت صغيرا وأشعر أن لدي الكثير لأقدمه وأملك الدوافع لمساعدة منتخب بلادي لمحاولة تحقيق الوصول لأفضل ظروف ممكنة في البطولات والمباريات الكبيرة".



ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بينما سجل محرز ثلاثة أهداف حتى الآن.



وقال لاعب ليستر سيتي السابق: لقب كأس الأمم الإفريقية هدفنا ويبقى مهما لي ولزملائي. نحن متعطشون للمزيد من النجاح وهذا هو المهم بالنسبة لي.



وتتطلع الجزائر للعودة لكأس العالم بعد غيابها عن آخر نسختين عامي 2018 في روسيا و2022 في قطر.



وتنطلق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 الشهر المقبل، حيث تنافس الجزائر ضمن المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.