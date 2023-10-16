تأهل إسبانيا وتركيا واسكتلندا إلى بطولة أوروبا 2024

أحرز غافي هدفا بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني ليقود إسبانيا إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا بعد الفوز 1-صفر على النرويج في أوسلو يوم الأحد.



وتأهلت إسبانيا إلى بطولة أوروبا قبل جولتين على النهاية ومعها اسكتلندا التي ضمنت تأهلها أيضا عن المجموعة الأولى.



وصعدت تركيا أيضا إلى النهائيات اليوم بفوزها 4-صفر على ضيفتها لاتفيا لتضمن احتلال أحد أول مركزين في المجموعة الرابعة.



وضمن فوز إسبانيا تأهلها مع اسكتلندا في المركزين الأول والثاني ولكل منهما 15 نقطة من ست مباريات في المجموعة الأولى بينما تملك النرويج عشر نقاط في المركز الثالث من سبع مباريات.



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