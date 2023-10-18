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إيغور بيسكان
بيسكان سيخلف الهولندي كايزر

الكرواتي بيسكان يتولى تدريب الشباب

العربية.نت
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أعلن نادي الشباب المنافس في دوري روشن السعودي يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان خلفاً للهولندي مارسيل كايزر الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر الماضي.

وقال النادي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أهلا إيغور بيسكان" دون الكشف عن مدة العقد.

وتعتبر فترة بيسكان مع ليفربول كلاعب هي الأبرز في مسيرته إذ لعب للفريق الأحمر 5 مواسم بين عامي 2000 و2005 حقق خلالها دوري أبطال أوروبا بعد عودة مذهلة على حساب ميلان الإيطالي.

وتولى اللاعب الدولي السابق تدريب عدة فرق من أبرزها منتخب بلاده تحت 21 عاماً وكذلك دينامو زغرب حتى 21 أغسطس الماضي.

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