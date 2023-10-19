اتحاد جدة يأمل العودة للانتصارات على حساب التعاون

يأمل اتحاد جدة حامل اللقب العودة للانتصارات بعدما فقد الصدارة عندما يلعب على أرض التعاون المتألق في افتتاح الجولة العاشرة لدوري "روشن" السعودي للمحترفين يوم الجمعة.

وخسر الاتحاد من جاره الأهلي في قمة جدة الجولة الماضية بعد التعثر أمام الفيحاء ليحقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، ليتعرض المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو للانتقادات رغم قيادته الفريق للقب الموسم الماضي.

مادة اعلانية

وتراجع الاتحاد للمركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويا مع النصر ثالث الترتيب والأهلي في المركز الخامس.

ويرغب زملاء كريم بنزيمة في الفوز على التعاون حتى يتفوق على منافسه صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.



ولم يتعثر التعاون على ملعبه حتى الآن بعدما فاز في أربع مواجهات كانت أمام أندية من وسط الجدول، لكنه يتسلح بانتصاره المفاجئ على ملعب النصر في الجولة الثانية وصموده أمام الأهلي قبل الخسارة 3-2 في جدة.