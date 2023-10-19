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الهلال، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن

الهلال لتعزيز صدارته بنقاط الخليج

العربية.نت
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يسعى الهلال إلى تعزيز صدارته عندما يستضيف الخليج الحادي عشر، يوم الجمعة في المرحلة العاشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويتصدر الهلال، الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام التعاون.

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ويبحث الهلال عن ثلاث نقاط جديدة يؤمن بها الصدارة عندما يستضيف الخليج على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في غياب نجمه البرازيلي نيمار بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى مع منتخب بلاده، كما يغيب عن الهلال بسبب الإصابة أيضا سلمان الفرج وحسان تمبكتي.

ويحقق الهلال نتائج جيدة كان آخرها الفوز على الأخدود بثلاثية، ويطمح إلى مواصلة عروضه الكبيرة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للبقاء في الصدارة خصوصا وأنه يدرك جيدا ضغط التعاون الذي تنتظره قمة ساخنة أمام الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وفي بقية مباريات الجمعة، يستقبل الأخدود ضيفه الفيحاء، ويلتقي الفتح بأبها.

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