دوري إفريقيا.. عرب القارة السمراء يتطلعون لبداية قوية

تعوّل أندية عرب القارة السمراء وتحديداً شمالها ممثلة في الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا وحامل الرقم القياسي في عدد ألقابها، والوداد البيضاوي المغربي وصيفه والترجي التونسي، على خبرتها وسيطرتها على المسابقة الأم في الأعوام الأخيرة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة الحديثة: دوري إفريقيا.

حصد الثلاثي العربي 18 لقباً في المسابقة القارية العريقة للأندية بينها 11 للأهلي (رقم قياسي) و4 للترجي و3 للوداد، فيما يملك الخماسي المنافس لهم 8 ألقاب فقط، بينها 5 لمازيمبي الكونغولي الديموقراطي ولقبان لإنييمبا النيجيري وواحد لماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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ويخوض ممثّلو عرب القارة مباريات ذهاب ربع النهائي خارج القواعد وهي أفضلية مهمة بالنسبة لهم كونهم سيلعبون مباريات الإياب على أرضهم وأمام جماهيرهم ما يعزز حظوظهم في بلوغ دور الأربعة، لكن ذلك يتطلب منهم العودة بنتائج إيجابية نهاية الأسبوع الحالي.

ويفتتح الأهلي المسابقة الجديدة الجمعة بمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب بنجامين مكابا الوطني في دار السلام وهو الملعب ذاته التي يحتضن المباراة البيتية لمازيمبي ضد الترجي الأحد، وفي اليوم ذاته يحل الوداد البيضاوي ضيفا على إنييمبا على ملعب غودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو.

ويلعب السبت بيترو دي لواندا الأنغولي مع ماميلودي صنداونز، بملعب 11 نوفمبر في العاصمة لواندا.

وتقام مباريات الاياب في 24 و25 أكتوبر الحالي، على أن يقام نصف النهائي في 29 منه ذهاباً والأوّل من نوفمبر المقبل إياباً، والدور النهائي في 5 و11 منه.

وكان من المفترض أن تقام 197 مباراة بين دوري مصغر ومباريات خروج المغلوب، قبل المباراة النهائية التي وصفها وقتها رئيس الاتحاد القاري الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي بـ"سوبر بول إفريقيا".

لكن الملياردير الجنوب إفريقي اعترف منذ ذلك الحين لوسائل الإعلام المحلية بأن المسابقة تكافح من أجل جذب الرعاة، ما أدى إلى تخفيض كبير في القيمة المالية للنسخة الأولى.