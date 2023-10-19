رامسديل يشعر بـ"جرح بالغ" بسبب مكانه في أرسنال

كشف حارس المرمى آرون رامسديل أنه "يشعر بجرح بالغ" بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لأرسنال لصالح زميله ديفيد رايا لكنه أكد أن علاقة طيبة تربطه بالحارس الإسباني.

كان رامسديل هو الخيار الأول لأرسنال في حراسة المرمى منذ انضمامه في 2021 ولعب جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 38 الموسم الماضي لكنه جلس على مقاعد البدلاء في آخر أربع مباريات للنادي الواقع في شمال لندن بالدوري ليشارك زميله رايا الذي وصل على سبيل الإعارة من برنتفورد في أغسطس.



وقال رامسديل لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر. هذا الموقف صعب جدا على نفسي.



"سواء كنت أنا أو ديفيد الذي يلعب نحتاج إلى أن نكون في كامل التركيز فقط. بالطبع الوضع غريب بعض الشيء ويصنع عناوين الأخبار. علينا أن نتعامل معه وهذا ما نفعله. نعمل بشكل احترافي معا".



"هناك بعض الأيام أشعر خلالها بالإحباط بسبب هذا الموقف لكنه يسعى للتخفيف عني ورفع معنوياتي. قد يأتي يوم يتراجع فيه مستواه ورغم شعوري بالألم والاحباط أحاول تجاوز الأمر ومحاولة رفع معنوياته".



وتم استدعاء رامسديل لتشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة المدرب غاريث ساوثغيت لمباراة ودية هذا الشهر أمام أستراليا وكذلك مباراة في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام إيطاليا لكن الحارس البالغ من العمر 25 عاما لم يشارك في المباراتين.



وأضاف رامسديل: بالنسبة لي، أحتاج إلى العودة إلى فريقي لمواصلة اختياري (لإنجلترا) ومواصلة التسبب في صداع للمدرب لأنه إذا لم أفعل ذلك، فسيكون هذا قرارا أسهل بالنسبة له.



"أصبح هذا الموقف مصدر قلق. هذه هي المرة الأولى التي أجد فيها نفسي في هذا الموقف".



ويحل أرسنال صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي ضيفا على تشيلسي يوم السبت.

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