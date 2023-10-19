شاهد تعرض الموسم الثاني من "كابتن تسوباسا"

وقعت شركة "مانجا" للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية مع "مجموعة MBC" لعرض الموسم الثاني من مسلسل الأنمي "كابتن تسوباسا: مرحلة الناشئين" عبر باقة VIP على منصة "شاهد".

وسيتم عرض المسلسل بشكل حصري على "شاهد" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتزامن مع عرضه بشكل مباشر في اليابان.

مادة اعلانية

وبينت شركة مانجا للإنتاج بأن المسلسل يتكون من 39 حلقة وسيتم بثه بالدبلجة العربية اعتباراً من 1 أكتوبر 2023.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كابتن تسوباسا" مبني على قصص مصورة كتبها السيد يويتشي تاكاهاشي ونُشرت لأول مرة عام 1981.

حققت السلسلة شهرة عالمية وبيعت بمعدل 90 مليون نسخة حيث تركز القصة على البطل "تسوباسا أوزورا" وتحدياته مع فريقه في الملعب.