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ديوكوفيتش ألكاراز
ألكاراز وديوكوفيتش سيتواجهان بكأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس يشهد مشاركة ديوكوفيتش وأنس جابر

العربية.نت
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن إقامة كأس موسم الرياض للتنس ضمن فعاليات الموسم الجديد من موسم الرياض.

وستقام البطولة خلال يومي 26 و27 ديسمبر المقبل.

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وسيشهد الحدث مشاركة كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز في مواجهة الرجال، بالإضافة إلى البيلاروسية أرينا سابالينكا والتونسية أنس جابر في مباراة السيدات.

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