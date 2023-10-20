أرتيتا يكشف: مدرب تشيلسي نصحني بألا أصبح مدربا

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن "مثله الأعلى" ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نصحه بعدم دخول معترك التدريب، وذلك عشية المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وأرسنال على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

لعب المدرّبان جنباً إلى جنب في صفوف باريس سان جيرمان قبل عقدين من الزمن، وقد أشاد أرتيتا الذي يصغر بوكيتينو بعشرة أعوام، كثيرا بالدور الذي لعبه الأرجنتيني في مسيرته بالقول الجمعة في مؤتمر صحافي: كانت أول فرصة لي على الصعيد الاحترافي في صفوف باريس سان جيرمان (معاراً من برشلونة) وقد وصل كلانا في الوقت ذاته. عشنا في الفندق ذاته على مدى ثلاثة أشهر.

مادة اعلانية

وتابع: هو (بوكيتينو) أحد أكثر الأشخاص تأثيرا في مسيرتي الكروية، أولا كلاعب عندما احتضنني. لقد اهتم بي كطفل صغير، كشقيقه الأصغر، ولعب دوراً كبيراً في نجاحي في صفوف باريس لأنه كان دائما يهتم بي ويسديني النصائح، وسأبقى ممتنا له دائما لما قام به تجاهي.

كما كشف أرتيتا أيضا بان بوكيتينو الذي سبق له تدريب توتنهام الانجليزي وباريس سان جيرمان، نصحه بعدم دخول معترك التدريب وقال ضاحكاً: نصحني بعدم دخول مجال التدريب، إنه أمر في غاية الصعوبة.

وتابع: كنت واثقا منه أنه سيصبح مدرباً، لقد تابعته عن كثب. عندما كان لاعباً، كان قائداً فعلياً على أرضية الملعب، الطريقة التي كان يفهم فيها اللعبة كانت مدهشة. لقد كان دائما يقوم بتدريبي.