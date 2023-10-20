أهلي جدة يستهدف نقاط الوحدة

يصطدم الأهلي بجاره الوحدة عندما يلتقيان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه المثير على الغريم التقليدي الاتحاد في الديربي، وسيكون تركيزه منصباً على النقاط الثلاث لملاحقة الأندية التي تسبقه في الترتيب.

ولم يجد المدرب ماتياس يايسله حلا للمشكلة الدفاعية حتى الآن بعد استقبال 13 هدفا في تسع مباريات، ويبدو أن الاختبار لن يكون سهلا أمام فريق سجل 17 هدفا حتى الآن منهم خمسة للنيجيري أوديون إيجالو مهاجم الهلال والشباب السابق.

على الجانب الآخر، يقدم الوحدة مستويات جيدة، رغم تعثره في بعض المباريات، ويطمح في استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في آخر مرحلتين، خصوصاً في ظل تكامل صفوفه بعودة لاعبيه المصابين.

ويعول الوحدة على عدد من الأسماء المميزة أمثال هدافه النيجيري أوديون إيغالو والأسترالي كريغ غودوين، والبرازيلي انسيلمو دي مورايس والمغربي فيصل فجر ومواطنيه منير المحمدي وجواد الياميق والكوستاريكي اوسكار دوارتي.

وفي بقية مباريات السبت يلعب الحزم مع الرائد، والشباب مع الطائي، على أن تختتم المرحلة الأحد بلقاء الاتفاق مع الرياض.