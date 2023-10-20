الأهلي المصري يتعادل مع سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

تعادل الأهلي المصري مع مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما، يوم الجمعة، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتقدم الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق رضا سليم، قبل أن يدرك كيبو دينيس التعادل لسيمبا في الدقيقة 53.

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وفي الدقيقة 59 سجل سايدو كوناتي الهدف الثاني لسيمبا، لكن الأهلي نجح في إدراك التعادل عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا"في الدقيقة 62.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة.

يذكر أن بطولة الدوري الأفريقي تضم 8 أندية هي الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والوداد المغربي والترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وأنيما النيجيري وبترو أتلتيكو الأنغولي.