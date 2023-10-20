النصر يستقبل ضمك وعينه على استعادة الانتصارات

يسعى النصر إلى تجاوز تعادله أمام أبها عندما يستضيف ضمك العاشر السبت على ملعب الأول بارك بالرياض، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وبعد عشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها ستة في الدوري، توقف النصر في محطة أبها بالتعادل بعد أن كان متقدماً بهدفين، ويطمح إلى استعادة نغمة الفوز من أجل البقاء في المركز الثالث على الأقل.

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ورغم الشكوك حول مشاركة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعلي لاجامي بسبب الإصابة التي لحقت بهما أثناء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما، إلى جانب إيقاف سلطان الغنام بقرار انضباطي، إلا أن النصر يمتلك مجموعة كبيرة من العناصر المميزة، يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والبرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والإسباني أيميريك لابورت.

ورغم البداية المتواضعة لضمك، إلا أنه استعاد توازنه في مبارياته الأخيرة، ونجح في التعادل مع الهلال قبل أن يحقق أول فوزين له في الدوري على حساب الخليج والحزم، ويأمل السبت في الخروج بنتيجة إيجابية لرفع غلته من النقاط.

ويعتمد ضمك على المصري طارق حامد والروماني نيكولاي ستانسيو والكاميروني جورج نوكودو والغامبي أسان سيسان والجزائري مصطفى زغبة ومواطنيه فاروق شافعي وعبد القادر بدران.