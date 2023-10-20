بايرن ميونخ لن يستعجل عودة نوير

أكد مدرب نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم توماس توخيل أنه "لن يستعجل أي شيء" بخصوص عودة حارس مرماه الدولي العملاق مانويل نوير إلى اللعب بعد إصابة أبعدته قرابة 12 شهرا عن الملاعب.

وقال توخيل الجمعة في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد ماينز في الدوري: الأخبار الرائعة هي أن مانويل عاد إلى تدريبات الفريق. بيد أننا لن نستعجل أي شيء على الرغم من الفرحة الكبيرة التي تغمرنا جميعا وتغمرني شخصيا.

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وأردف قائلا: لهذا السبب سننتظر بضع حصص تدريبية إضافية، مشيرا الى ان سفن أولرايش سيكون بين الخشبات الثلاث للمباراتين المقبلتين ضد ماينز في الدوري وضد غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

واضاف: أنا فخور به جدا للطريقة التي اعتمدها للعودة، موضحا أنه يظهر "موهبته الرائعة" خلال التدريبات.

وكان نوير خاض آخر مباراة مع بايرن ميونخ في 12 نوفمبر عام 2022 عندما فاز على شالكه 2-صفر، شارك بعدها مع منتخب بلاده في مونديال قطر حيث خرج من دور المجموعات قبل أن يتعرض إلى إصابة بالغة في ساقه خلال ممارسته رياضة التزلج خضع على إثرها الى عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي ولا يزال يتعافى منها.

وسيفتقد بايرن أيضا خدمات كل من الجناح سيرج غنابري والمدافعين المغربي نصير مزراوي والفرنسي دايو اوباميكانو بداعي الاصابة، في حين يحوم الشك حول مشاركة جوشوا كيميتش الذي غاب عن مباراتي منتخب بلاده في النافذة الدولية ضد الولايات المتحدة والمكسيك بداعي المرض.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري بعد سبع مراحل متخلفا بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن صاحب المركز الأول ونقطة عن شتوتغارت الثاني.