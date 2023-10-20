بنزيمة يسجل للاتحاد وللتعاون في تعادل مثير

تعادل التعاون مع ضيفه الاتحاد بهدف لمثله يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط خلف الهلال المتصدر، والذي بإمكانه الانفراد بالصدارة حينما يواجه الخليج في وقت لاحق من يوم الجمعة.

مادة اعلانية

على الجانب الآخر، رفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث.

وتقدم الاتحاد عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، قبل أن يتسبب اللاعب ذاته في هدف التعادل للتعاون، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الفيحاء على مضيفه الأخدود 2 - 1.

وتقدم هنري أونيكورو للفيحاء في الدقيقة 29، قبل أن يدرك سافيور غودوين التعادل للأخدود في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل فاشيون سكالا الهدف الثاني للفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الأخدود عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.