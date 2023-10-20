تونالي جاهز للانضمام لتشكيلة نيوكاسل رغم تحقيق المراهنات

شدد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة، أن ساندرو تونالي لا يزال متاحاً للانضمام للتشكيلة التي ستواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت رغم خضوع لاعب الوسط الإيطالي للتحقيق بشأن مراهنات غير قانونية.



وأكد نيوكاسل يوم الأربعاء الماضي أن مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم يبحثان أمر تونالي. ولم يعلق اللاعب علناً على الأمر.

وقال هاو للصحفيين: لقد تدرب مرتين معنا هذا الأسبوع وبات أكثر من جاهز للانضمام للتشكيلة. مثلما أفعل مع كل اللاعبين أحلل أداءهم في التدريبات ومدى جاهزيتهم وشعورهم. ساندرو تدرب جيدا معنا.



وتدرب تونالي البالغ عمره 23 عاما مع منتخب إيطاليا قبل مواجهة مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكنه حصل على تصريح بمغادرة الفريق بعد أنباء التحقيق.



وأضاف هاو: لقد مر بأسبوعين صعبين للغاية. كان يتعامل مع الكثير، ومن ما أستطيع أن أرى أنه يتعامل مع نفسه بشكل جيد ومع عواطفه بقوة لا تصدق، لكنني متأكد من أن هناك الكثير من الأشياء تحدث حاليا.



ورغم الصداع الإضافي الذي يسببه تونالي لكن هاو قال إنه متعاطف معه.

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