كلوب يعلن خضوع لاعبه لعملية جراحية في الكتف

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة أن المدافع أندي روبرتسون سيخضع على الأرجح لجراحة في الكتف بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب اسكتلندا.

وغادر روبرتسون قائد اسكتلندا، الذي شارك أساسيا في ثماني مباريات خاضها ليفربول بالدوري هذا الموسم، معسكر المنتخب بعدما تعرض للإصابة في الخسارة 2-صفر أمام إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.



وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة عشية مواجهة إيفرتون: أعتقد أننا نميل لقرار الجراحة. كانت هناك فرصة ضئيلة للمحاولة دونها. لكن بعد التحدث إلى كل الخبراء تقريبا، يبدو أن الجراحة هي الخيار الأفضل، خاصة على المدى البعيد بالقطع. هذا يعني غيابه لفترة.



وقال: لا نعرف تحديدا فترة غيابه لكن جراحات الكتف ليست بالأمر الهين. عن تجربة، يمكنك أن تعود للتدريبات سريعا، لكن ليس تمارين خاصة بكرة القدم فعليك أن تكون حريصا، التدخلات وهذا النوع من الأمور.



وسيكون المهاجم دييغو جوتا جاهزا لمواجهة إيفرتون يوم السبت بعد غيابه عن مواجهة برايتون اند هوف ألبيون للإيقاف إثر حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة توتنهام. وقال كلوب إن هناك بعض الأمور التي لم يحسمها بشأن التشكيلة الأساسية.



وأضاف كلوب: تدرب كودي (غاكبو) مرة مع الفريق، لذا سيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور استعدادا للغد.



وتابع: سيغيب ستيفان (بايسيتيك) وتياغو (ألكانتارا). بن دواك من اسكتلندا يعاني من مشكلة عضلية بسيطة، سنرى لكنه لن يكون متاحا لهذه الجولة.



ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة ونقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

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